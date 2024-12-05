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13:41, 5 декабря 2024Силовые структуры

В отношении главного редактора «Важных историй» возбудили уголовное дело

Следователи возбудили дело в отношении главреда «Важных историй» Мароховской
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Магаданской области следователи возбудили уголовное дело в отношении главного редактора «Важных историй» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в России) Алеси Мароховской (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает Baza.

Дело завели по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). По версии следствия, журналистка не сдала отчет о своей деятельности Минюсту России летом и осенью 2024 года.

Мароховская рассказала, что узнала о возбуждении дела от следователя, который написал ей личное сообщение. Правоохранитель заверил, что ей нужно вернуться в Россию, тогда дело «гарантированно закончится, скорее всего, штрафом». Если она этого не сделает, то будет объявлена в розыск, уточнил следователь в сообщении.

Утром 5 декабря обыски прошли у родителей журналистки. Тогда следователи также сказали, что Мароховская должна вернуться в Россию.

Алеся Мароховская была признана иностранным агентом в августе 2021 года. В сентябре 2024 года она стала главредом «Важных историй», сменив на этой должности Романа Анина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В июле 2024 года суд в Москве заочно арестовал Анина по делу о фейках об армии.

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