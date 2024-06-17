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13:54, 17 июня 2024Силовые структуры

Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

В Москве суд заочно арестовал главреда издания «Важные истории» Анина за фейки
Роман Анин

Роман Анин. Кадр: TV2

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ) Романа Анина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по делу о фейках об армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, суд удовлетворил ходатайство об аресте Анина. Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России.

Ранее МВД объявило Анина в розыск.

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