Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

В Москве суд заочно арестовал главреда издания «Важные истории» Анина за фейки

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ) Романа Анина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по делу о фейках об армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, суд удовлетворил ходатайство об аресте Анина. Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России.

Ранее МВД объявило Анина в розыск.