Гоар Аветисян прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье

Популярная визажистка Гоар Аветисян снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.

31-летняя блогерша отправилась на отдых с семьей, где прогулялась по пляжу в полупрозрачном наряде. Она надела облегающее черное макси-платье с кружевными вставками, открывающее плечи.

Также сетевая знаменитость распустила волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и накрасила губы розовой помадой. В свою очередь, в качестве украшения она выбрала серьги в форме логотипа французского бренда Chanel. «Глазами моей мамочки. Какое фото самое красивое?» — подписала кадры Аветисян.

В декабре Гоар Аветисян также показала фигуру в нижнем белье.