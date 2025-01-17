Гуцул рассказала об отсутствии доказательств против нее в суде

Гуцул сообщила, что за полгода доказательств по делу против нее не предоставили

Доказательств причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к делу в отношении нее за полгода так и не появилось. Она сообщила об этом в интервью телеканалу ГРТ.

Гуцул обвиняют по двум эпизодам в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Похожие нарушения вменяют и зампредседателя оппозиционного блока «Победа» депутату Марине Таубер. Политики опровергли обвинения, обвинив прозападное правительство в Молдавии в давлении на оппозицию.

«Когда во время первого этапа были заслушаны свидетели со стороны обвинения, ни один не предоставил доказательств того, в чем меня обвиняют. Сейчас второй этап, более 50 томов уголовного дела рассмотрено, и нигде нет моей фамилии, ни фамилии моей коллеги», — высказалась она, отметив наличие у прокуроров лишь догадок и предположений.

Ранее Гуцул заявила, что Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. Помимо этого, лидер Гагаузии обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества.