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11:00, 17 января 2025Мир

Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции из окна»

Орбан: Пришло время выбросить в окно санкции и установить отношения с РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) пришло время «выкинуть санкции из окна» и установить отношения с Россией. К этому европейское объединение призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, сейчас важно, чтобы ЕС приспособился к изменившейся ситуации, поскольку с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха.

«Время выкинуть санкции из окна и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», — заявил политик.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на министра Венгрии по делам Евросоюза Яноша Боку сообщило, что Венгрия еще не решила, поддержит ли она продление антироссийских санкций ЕС еще на полгода. В Будапеште решение будет отложено до тех пор, пока преемник Джо Байдена не поделится своим видением будущего режима рестрикций.

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