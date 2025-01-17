Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 17 января 2025Экономика

Канада приготовилась ответить Трампу на его угрозы пошлинами

GAM: Канада обложит пошлинами американский импорт на миллиарды долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Scott Olson / Getty Images

В понедельник, 20 января, власти Канады объявят о том, какие ответные пошлины они введут на американский импорт, если в день своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп объявит о тарифах в отношении канадских товаров. Об этом сообщило издание The Globe and Mail (GAM) со ссылкой на источник в канадском правительстве.

По его данным, премьер-министр правительства Канады Джастин Трюдо проведет оперативные двухнедельные консультации, посвященные пошлинам на товары из США почти на 25,7 миллиарда долларов. Отмечается, что власти минимизируют вред, который такие шаги могут нанести самим канадцам. Кроме того, Трюдо может провести еще одни консультации, которые будут касаться пошлины уже на 76,4 миллиарда долларов.

Между тем премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби уже охарактеризовал угрозы Трампа касательно пошлин как объявление экономической войны, которая может уничтожить 124 тысячи рабочих мест. В связи с этим Эби пригрозил широким спектром ответных мер. Например, ограничением сухопутных перевозок с материковой части США на Аляску.

Материалы по теме:
«Они не достигают целей» США вводят санкции против врагов. Как страны по всему миру научились с легкостью обходить их?
«Они не достигают целей»США вводят санкции против врагов. Как страны по всему миру научились с легкостью обходить их?
20 мая 2024
«Президент серьезен на все сто» Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
«Президент серьезен на все сто»Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
10 января 2025

Ранее сообщалось, что с идеей введения ответных пошлин согласились премьер-министры 12 из 13 провинций Канады. Исключением оказалась глава правительства Альберты Даниэль Смит.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден рассказал о данном Путину обещании про ядерное оружие на Украине

      Глава европейской страны призвал снять санкции с России

      Грузия предложила Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству

      Около тысячи российских школьников решили направить на военно-учебные сборы

      В США продали поместье из культового фильма «Один дома»

      В российском регионе женщину осудят за расправу над своими детьми

      В РПЦ высказались об открытии платных прорубей на Крещение

      Раскрыты возможности «умного» прицела от «Калашникова»

      Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

      В ВСУ сообщили об уничтожении украинских позиций под Покровском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше