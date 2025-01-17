Канада приготовилась ответить Трампу на его угрозы пошлинами

GAM: Канада обложит пошлинами американский импорт на миллиарды долларов

В понедельник, 20 января, власти Канады объявят о том, какие ответные пошлины они введут на американский импорт, если в день своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп объявит о тарифах в отношении канадских товаров. Об этом сообщило издание The Globe and Mail (GAM) со ссылкой на источник в канадском правительстве.

По его данным, премьер-министр правительства Канады Джастин Трюдо проведет оперативные двухнедельные консультации, посвященные пошлинам на товары из США почти на 25,7 миллиарда долларов. Отмечается, что власти минимизируют вред, который такие шаги могут нанести самим канадцам. Кроме того, Трюдо может провести еще одни консультации, которые будут касаться пошлины уже на 76,4 миллиарда долларов.

Между тем премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби уже охарактеризовал угрозы Трампа касательно пошлин как объявление экономической войны, которая может уничтожить 124 тысячи рабочих мест. В связи с этим Эби пригрозил широким спектром ответных мер. Например, ограничением сухопутных перевозок с материковой части США на Аляску.

Ранее сообщалось, что с идеей введения ответных пошлин согласились премьер-министры 12 из 13 провинций Канады. Исключением оказалась глава правительства Альберты Даниэль Смит.