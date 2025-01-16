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03:12, 16 января 2025Мир

В США заявили о возможном ответе Канады Трампу

Bloomberg: Канада может ввести пошлины на $105 млрд в качестве ответа Трампу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Канада может ввести пошлины на американские товары на 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп примет аналогичное решение в отношении канадской продукции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Когда Дональд Трамп придет к нам, он не скажет: “Ну, давайте не будем беспокоиться об Онтарио, они хорошие люди, или об Альберте”. Он идет полным ходом против канадцев в целом. И это то, что мы должны понять. Нам нужно объединиться», — сказал премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

Отмечается, что с подобным предложением согласились премьер-министры 12 из 13 провинций Канады. Лишь руководитель Альберты Даниэль Смит выступила против, не согласившись на введение пошлин на энергоносители или сокращение подобного экспорта.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев.

До того появился прогноз, согласно которому не стоит ждать широкой торговой войны между Канадой и США, так как последние смогут быстро «съесть» своего северного соседа.

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