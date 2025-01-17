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19:42, 17 января 2025Ценности

Клава Кока в бикини поплавала с китами

Певица Клава Кока в бикини поплавала с китами во время отдыха на Маврикии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, поплавала в купальнике с китами во время отдыха на Маврикии. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница отправилась на экскурсию, где снялась под водой рядом с морскими животными. Она появилась перед камерой в зеленом бикини в горох, ластах и маске для подводного плавания.

«Мечта сбылась. Без слов. Маврикий, спасибо!» — указала в подписи знаменитость.

Ранее в январе российская блогерша и певица Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах.

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