Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя исполнительница показала сделанные ночью кадры, на которых предстала в черно-голубом топе от бикини с треугольными чашками. Также она надела ультракороткие джинсовые шорты со шнуровкой по бокам.

Инфлюэнсерша распустила уложенные волнами волосы, нарастила ресницы и подчеркнула губы розовой помадой. При этом она запечатлела фигуру с разных ракурсов, в том числе показав полуобнаженные ягодицы.

Ранее в январе российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в бикини в бане.