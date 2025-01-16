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12:23, 16 января 2025Ценности

Ольга Серябкина в бикини попарилась в бане

Российская певица Ольга Серябкина в черном бикини попарилась в бане
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина попарилась в бане в откровенном виде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя поп-исполнительница разместила серию кадров, на которых снялась в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. ЗЗвезда продемонстрировала стройную фигуру и длинные распущенные волосы.

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В роликах и на снимках видно, что Серябкина сначала прошла процедуру парения, а затем поочередно окунулась в холодную и теплую воду.

Ранее в январе Ольга Серябкина снялась в облегающем прозрачном костюме, включающем легинсы и топ с длинными рукавами и на завязках, демонстрировав подтянутое тело.

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