Ольга Серябкина снялась в облегающем прозрачном костюме

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике 39-летняя поп-исполнительница примерила несколько разных образов, один из которых состоял из облегающих прозрачных вещей. Упомянутый костюм, включающий легинсы и топ с длинными рукавами и на завязках, демонстрировал подтянутую фигуру звезды.

Помимо этого, знаменитость надела лаковые туфли-лодочки на невысоком каблуке. Вдобавок Серябкина распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее в январе Ольга Серябкина снялась в кружевных бюстгальтере и трусах. Звезда надела черные чулки и мини-платье с длинным рукавом, распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на губы.