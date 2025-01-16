Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 16 января 2025Ценности

Ольга Серябкина снялась в облегающем прозрачном костюме

Екатерина Ештокина

Кадр: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике 39-летняя поп-исполнительница примерила несколько разных образов, один из которых состоял из облегающих прозрачных вещей. Упомянутый костюм, включающий легинсы и топ с длинными рукавами и на завязках, демонстрировал подтянутую фигуру звезды.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Помимо этого, знаменитость надела лаковые туфли-лодочки на невысоком каблуке. Вдобавок Серябкина распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее в январе Ольга Серябкина снялась в кружевных бюстгальтере и трусах. Звезда надела черные чулки и мини-платье с длинным рукавом, распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на губы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

      В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

      В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

      Трампа уличили в нарушении неписаного правила

      Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше