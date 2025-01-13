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12:32, 13 января 2025Ценности

Ольга Серябкина снялась в кружевных бюстгальтере и трусах

Певица Ольга Серябкина снялась в красных кружевных бюстгальтере и трусах
Екатерина Ештокина

Кадр: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 39-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в красных кружевных бюстгальтере и трусах. При этом она продемонстрировала рельефную и стройную фигуру. Звезда надела черные чулки и мини-платье с длинным рукавом, распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на губы.

Ранее в январе Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах. Так, в начале ролика знаменитость продемонстрировала фигкру в боди черного цвета, оформленном глубоким декольте.

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