Певица Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном боди и облегающем платье

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя поп-исполнительница поделилась видео из гардеробной комнаты. Так, в начале ролика знаменитость продемонстрировала тело в боди черного цвета, оформленном глубоким декольте. Затем она сменила наряд, примерив облегающее платье с длинными рукавами и остроносые туфли.

На размещенных кадрах видно, что внешний вид звезды дополнили макияж глаз в стиле smoky eyes и нюдовая помада.

В декабре прошлого года Ольга Серябкина раскрыла способы побороть комплексы из-за внешности.