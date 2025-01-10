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11:20, 10 января 2025Ценности

Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах

Певица Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном боди и облегающем платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя поп-исполнительница поделилась видео из гардеробной комнаты. Так, в начале ролика знаменитость продемонстрировала тело в боди черного цвета, оформленном глубоким декольте. Затем она сменила наряд, примерив облегающее платье с длинными рукавами и остроносые туфли.

На размещенных кадрах видно, что внешний вид звезды дополнили макияж глаз в стиле smoky eyes и нюдовая помада.

В декабре прошлого года Ольга Серябкина раскрыла способы побороть комплексы из-за внешности.

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