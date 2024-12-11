Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина раскрыла способы побороть комплексы из-за внешности. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

В интервью журналистам 39-летняя певица рассказала, что даже самый уверенный в себе человек имеет ряд недовольств собой. Так, людям, которые не принимают свой внешний вид, звезда порекомендовала подобрать новый стиль.

В то же время тех, кто регулярно опаздывает, знаменитость призвала начать собираться на час раньше. «Кстати, я с этим работаю. Надо работать над собой», — заключила исполнительница.

Ранее в декабре Ольга Серябкина в прозрачной пижаме приняла откровенную позу для фото. Звезда легла на белый ковер на живот, согнув одну ногу в колене. Кроме того, она отказалась от нижнего белья.