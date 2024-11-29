Ольга Серябкина в прозрачной пижаме приняла откровенную позу

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенные снимки. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 39-летняя певица примерила розовую прозрачную пижаму, состоящую из ультракоротких шорт и топа с глубоким декольте и рюшами. Звезда легла на белый ковер на живот, согнув одну ногу в колене. Кроме того, она отказалась от нижнего белья.

Образ исполнительницы дополнила укладка, макияж и аксессуары — солнцезащитные очки и заколки для волос. На фото также позировал черный шпиц знаменитости.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина снялась в ролике в черном облегающем боди с глубоким декольте на тонких бретелях.