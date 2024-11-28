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09:14, 28 ноября 2024Ценности

Ольга Серябкина снялась в откровенном виде

Певица Ольга Серябкина снялась в черном боди с глубоким декольте
Екатерина Ештокина

Кадр: @russo_russo

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездного визажиста Руслана Нургалиева.

39-летняя певица предстала в ролике в черном облегающем боди с глубоким декольте на тонких бретелях, которое демонстрировало стройную и подтянутую фигуру. Помимо этого, звезде распустили волосы и нанесли яркий мейкап с акцентом на глаза и губы. При этом от аксессуаров исполнительница отказалась.

Ранее Серябкина обнажила ягодицы на пляже. Певица позировала на одном из кадров спиной к камере. Она прошлась по пляжу в черном бикини.

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