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18:29, 17 января 2025Россия

Коммерческий директор группы компаний «Благо» покончил с собой

Коммерческий директор группы компаний «Благо» Хайдин покончил с собой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в Ленинградской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Тело предпринимателя в гараже обнаружил управляющий СНТ «Северная корона», который по просьбе супруги Хайдина отправился на поиски мужчины.

Погибший оставил рядом с собой предсмертную записку, в которой поблагодарил жену.

Известно, что незадолго до несчастного случая Александр рассказал супруге, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

Ранее стало известно, что студент Московского физико-технического института (МФТИ) покончил с собой после звонков телефонных мошенников и переписки с ними. Его близкие уточнили, что с ним вышли на связь неизвестные с Украины.

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