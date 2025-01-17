Коммерческий директор группы компаний «Благо» покончил с собой

Коммерческий директор группы компаний «Благо» Хайдин покончил с собой

Коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в Ленинградской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Тело предпринимателя в гараже обнаружил управляющий СНТ «Северная корона», который по просьбе супруги Хайдина отправился на поиски мужчины.

Погибший оставил рядом с собой предсмертную записку, в которой поблагодарил жену.

Известно, что незадолго до несчастного случая Александр рассказал супруге, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

Ранее стало известно, что студент Московского физико-технического института (МФТИ) покончил с собой после звонков телефонных мошенников и переписки с ними. Его близкие уточнили, что с ним вышли на связь неизвестные с Украины.