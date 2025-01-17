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13:02, 17 января 2025Экономика

Москвичам и петербуржцам предрекли морозы

Синоптик Шувалов: Во вторник в Москве будет 5-8 градусов ниже нуля
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во вторник, 21 января, в Москве после длительной оттепели будет 5-8 градусов ниже нуля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. О наступлении морозов синоптик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Первые морозы после этой длительной оттепели у нас будут во вторник — где-то пять-восемь градусов ниже нуля. Потом опять кратковременное повышение температуры на пару-троечку дней», — спрогнозировал Шувалов.

При этом синоптик отметил, что конец месяца, вероятно, будет морозным.

«Но здесь с полной определенностью можно говорить, что морозный конец января будет для Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы. Для Москвы, скорее всего, это будет 28-30 января — в эти даты можно ждать достаточно крепких морозов», — заключил он.

Ранее Шувалов сообщил, что в 2025 году лед на Байкале встанет аномально поздно из-за высоких температур. По его словам, обычно север озера покрывается льдом в середине января, а во второй половине месяца лед доходит до южных районов. В этом году на ледостав повлияла погода теплее нормы, однако ледостав все равно произойдет.

Вот это да!
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