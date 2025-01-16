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15:32, 16 января 2025Экономика

Байкалу предрекли аномалию

Синоптик Шувалов: Байкал покроется льдом аномально поздно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В 2025 году лед на Байкале встанет аномально поздно из-за высоких температур. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

По его словам, обычно север озера покрывается льдом в середине января, а во второй половине месяца лед доходит до южных районов. В этом году на ледостав повлияла погода теплее нормы, однако ледостав все равно произойдет.

«Несмотря на все превышение температуры над нормой, температура все-таки вполне годится для того, чтобы лед встал. Нужно просто набраться немного терпения. Это немного аномальная ситуация, сдвиг по времени, но назвать ее экстремальной было бы преувеличением», — рассказал синоптик.

Ранее Шувалов спрогнозировал рост числа природных катастроф в новом году. По его словам, пожары, наводнения и торнадо участятся в связи с глобальным потеплением.

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