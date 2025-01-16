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12:33, 16 января 2025Экономика

Россиян предупредили о многочисленных природных катаклизмах

Синоптик Шувалов: В 2025 году число пожаров, наводнений и торнадо увеличится
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

В 2025 году из-за глобального изменения климата вырастет число природных катаклизмов — пожары, наводнения и торнадо будут случаться чаще по всему миру. Негативные последствия роста температур затронут и Россию, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит НСН.

В первую очередь изменения затронут умеренные и приполярные широты, где глобальное потепление идет быстрее в 2-2,5 раза, чем в тропических. Из-за этого возникают экстремальные погодные явления — засухи, сильные осадки, ураганы и прочие. Причем специалисты не могут заранее спрогнозировать конкретную локацию следующего катаклизма, уточнил Шувалов.

В России сильнее всего пострадает юг европейской части страны — там в ближайшие 30-50 лет сократится зима, лето будет становиться все суше, а количество осадков уменьшится. Синоптик призвал учитывать эти прогнозы тем, кто трудится в сельском хозяйстве.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума предупредили, что в ближайшие 10 лет есть высокий риск наступления глобальных катастроф. Главные опасения связаны с природой — это экстремальные погодные условия, сокращение видового разнообразия и разрушение экосистем.

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