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20:43, 17 января 2025Путешествия

Мужчина напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу в самолете

Пьяный пассажир EasyJet в платье помочился на попутчицу во время полета
Алина Черненко

Фото: Surachet Jo / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир авиакомпании EasyJet напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу во время полета. Об этом пострадавшая, британская журналистка Салли Ховард, рассказала изданию The Telegraph.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Барселоны в Лондон. Еще в аэропорту Ховард заметила, как один из ее попутчиков, которого друзья называли Чофферс, пил розовое вино у выхода на посадку. Он был пьян и одет в платье фламенко с пятнистым лифом.

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После посадки в самолет мужчина сел рядом с потерпевей и продолжил выпивать. Во время турбулентности Чофферс начал вести себя беспокойно, и бортпроводникам пришлось просить его оставаться на месте.

«Я огляделась и подумала, не попросить ли их пересадить меня — у окна в нескольких рядах позади было свободное место. Я собиралась потянуться за ноутбуком, и вдруг это произошло. Неважно выглядевший Чофферс встал, прислонился к моему ряду сидений и помочился через свою мини-юбку прямо на меня», — пожаловалась журналистка, не уточнив дальнейшую судьбу нарушителя порядка.

Ранее пассажир другой иностранной авиакомпании, United Airlines, смешал лекарство с алкоголем и устроил дебош в самолете. Он начал вести себя неподобающе и помочился на своем сиденье и в проходе лайнера.

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