Мужчина пожаловался врачам на сломанный палец и узнал об отказывающих почках

В Великобритании мужчина принял почечную недостаточность за сломанный палец

Житель британского города Болтон пожаловался врачам на опухшую ногу и случайно узнал, что его почки стали отказывать и работали всего на 15 процентов. Об этом пишет Manchester Evening News.

В июле 2024 года Нивен Хопкинс заметил, что его стопа опухла. Мужчина не мог ходить и думал, что сломал палец на ноге. В больнице, куда он обратился, ему диагностировали подагру. По словам Хопкинса, врачи не понимали, почему эта болезнь, свойственная пожилым людям, страдающим от ожирения, появилась у молодого и с виду здорового человека. Чтобы получить ответ на этот вопрос, они посоветовали ему сдать анализы.

Через несколько дней Хопкинсу позвонили из больницы в пять утра. Как утверждали врачи, то, что он принял за сломанный палец, оказалось симптомом хронической болезни почек. Болезнь достигла четвертой стадии из пяти и сопровождалась хронической почечной недостаточностью.

«Моя девушка была в слезах», — вспоминает тот день мужчина. Его госпитализировали, он нуждается в пересадке почек.

Мужчина до сих пор не знает, почему его почки начали отказывать. Врачи предположили, что он ел слишком много белка, но сам он в это не верит. Пока Хопкинсу приходится соблюдать особую диету: избегать сладких газированных напитков и красного мяса, а также сократить потребление соли. Хотя он часто мучается от боли, он продолжает заниматься спортом и планирует поучаствовать в марафоне.

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