МВФ разуверился в росте экономики еврозоны

МВФ: Прогноз темпов роста ВВП еврозоны в 2025 году понижен до одного процента

В 2025 году ВВП еврозоны вырастет лишь на процент, в 2026 году — на 1,4 процента. Такой прогноз содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Выводы его авторов процитировало ТАСС.

По сравнению с теми предположениями, что были сделаны в октябре 2024 года, прогнозы темпов роста экономики еврозоны в 2025 году понизили на 0,2 процентных пункта. Для 2026 года оценки уменьшились на 0,1 процентных пункта.

Как гласит доклад, ухудшение показателей связано с непрекращающимся влиянием геополитической напряженности. Кроме того, сказывается растущая политическая неопределенность. Впрочем, в 2026 году МВФ ждет усиления внутреннего спроса и укрепления доверия потребителей.

Ранее появился прогноз о рисках очередного долгового кризиса, который грозит еврозоне. К числу его причин относят политическую неопределенность, отсутствие экономического роста и высокий государственный долг.

В сентябре Евросоюз призвали принять меры для повышения экономического роста, чтобы не впасть «в медленную агонию».