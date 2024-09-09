Экс-глава ЕЦБ предупредил Европу о рисках «впасть в медленную агонию»

Экс-глава ЕЦБ Драги призвал ЕС принять меры, чтобы не впасть в агонию

Евросоюз должен принять меры для повышения экономического роста, чтобы не впасть «в медленную агонию». Соответствующие заявления бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, в 2010-х возглавлявшего европейский Центробанк (ЕЦБ), приводит ТАСС.

Доклад функционера для Еврокомиссии по состоянию конкурентоспособности ЕС был представлен в понедельник. Говоря с журналистами, Драги уточнил, что речь сейчас идет о том, чтобы «принять меры или впасть в медленную агонию», а не о дилемме «принять меры или умереть».

Экс-глава ЕЦБ предупредил, что, если Европа в условиях, когда к 2040 году рабочая сила будет сокращаться почти на два миллиона человек в год, не сможет повысить производительность, ей предстоит столкнуться с «экзистенциальным вызовом» в рамках которого придется выбирать между тем, чтобы быть одновременно технологическим лидером, независимым игроком на мировой арене, а также «маяком климатического перехода». Политик напомнил, что сейчас цены на газ в Европе в четыре-пять раз выше, чем в США, а электричество дороже в два-три раза, из-за чего сообществу не хватает ресурсов и экономический рост замедляется.

В апреле-июне ВВП еврозоны вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Динамика показателя немного замедлилась в сравнении с 0,3 процента, в которые ее уровень оценивали ранее, а также ростом, зафиксированным в квартальном выражении к октябрю-декабрю 2023 года. Соответствующая статистика фиксируется на фоне озвученного в июне решения регулятора о первом с 2019 года снижении ставок. В связи со стабильной ситуацией с инфляцией ожидается, что в сентябре смягчение денежно-кредитной политики продолжится.