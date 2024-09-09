Драги: ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от газа и нефти из РФ

Европейский союз (ЕС) растерял экономические преимущества из-за отказа от российских энергоносителей и может распасться. Такое развитие событий предрек бывший премьер Италии и экс-глава европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, его цитирует РИА Новости.

В докладе для Еврокомиссии политик заявил, что в последние годы экономический рост в объединении все сильнее замедляется, а разрыв с ведущими экономиками, наоборот, увеличивается. Причинами этой тенденции он назвал геополитические потрясения и кризисы, конкуренцию с растущим Китаем, смещение интересов Вашингтона, отказ от нефти и газа из РФ и «проигрышем» в цифровой революции.

«Цены на газ в Европе в четыре-пять раз выше, чем в США, электричество — в два-три раза, рынок сталкивается с фундаментальными проблемами, не хватает ресурсов», — подчеркнул Драги.

На фоне сокращения рабочей силы (по прогнозам, к 2040 году она будет падать на два миллиона работников в год), Евросоюзу придется выбирать между стремлением к лидерству в новых технологиях, климатическому переходу и независимости на мировой арене.

«Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции. Это экзистенциальный вызов… Если Европа перестанет предоставлять основные ценности (процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде) и гарантии населению… она потеряет смысл своего существования», — заявил бывший премьер и отметил, что если Союз не пересмотрит свою политику, он может прекратить свое существование.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что страны Запада продолжают негласно закупать российский газ. Европа остается практически закрытой для отечественных энергоносителей, несмотря на то, что в последние месяцы наблюдается и обратная тенденция на негласную закупку сжиженного и трубопроводного газа.