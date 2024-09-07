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09:29, 7 сентября 2024Экономика

В МИД заявили о тайных покупках российского газа на Западе

МИД России: Запад продолжает наращивать закупки российского газа негласно

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страны Запада продолжают закупать российский газ негласно. Об этом рассказал «Известиям» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что Европа остается практически закрытой для отечественных энергоносителей, несмотря на то, что в последние месяцы наблюдается и обратная тенденция на негласную закупку сжиженного и трубопроводного газа. По его словам, сейчас Россия работает над тем, чтобы охватить другие рынки, на которых есть спрос на наши углеводороды, в том числе Индии и Китая.

Ранее глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела выступил с предложением поставлять газ через республику в случае, если Украина перестанет доставлять газ через Центральную Европу.

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      Анна Габай
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