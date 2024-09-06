Глава минпромторга Чехии Сикела предложил доставлять газ через его страну

В случае, если Украина перестанет доставлять газ через Центральную Европу, можно будет использовать Чехию в качестве альтернативного маршрута. С таким предложением выступил глава минпромторга республики Йозеф Сикела, его слова приводит пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Соответствующее предложение Сикела выдвинул в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. Он отметил, что чешская энергосистема обладает достаточной мощностью для транзита газа.

«Необходимо не допустить ситуации, когда мы покупаем газ, который формально не российский, но при транспортировке в Европу обменивается на российский, и таким образом мы никуда не сдвинемся в своих усилиях по ограничению поставок газа из России», — подчеркнул министр.

В начале недели украинские власти в очередной раз высказались о том, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления, указал на имеющиеся у России альтернативные маршруты поставок в Европу.