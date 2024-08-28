В Кремле ответили на заявление Зеленского о точке в вопросе транзита газа из России

Песков о поставках российского газа в Европу: есть альтернативные маршруты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ украинских властей продлевать договор о транзите российского газа, заявил об имеющихся у России альтернативных маршрутах поставок в Европу. Его комментарий приводит ТАСС.

«Есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет», — уточнил представитель Кремля.

Накануне украинские власти в очередной раз высказались о том, что соответствующий договор с «Газпромом», срок действия которого истекает в конце 2024 года, продлен не будет. По словам Владимир Зеленского, «на этом поставлена точка».

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции, которое власти страны обсуждают с Россией с октября 2022-го, может быть завершено в этом году. При этом местные эксперты признают, что реализовать проект будет сложно из-за растущего давления на Анкару со стороны властей США, на фоне которого экспорт товаров из республики в РФ снизился в первом полугодии 2024 года на 28,3 процента.