В Турции оценили судьбу предложенного Россией проекта газового хаба

Аналитик Эрчин: реализовать проект газового хаба в Турции будет трудно из-за США

Реализовать предложенный Россией проект газового хаба в Турции будет крайне сложно из-за растущего давления на Анкару со стороны властей США. Дальнейшие перспективы одного из ключевых совместных проектов в области энергетики оценил местный экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Его слова приводит РИА Новости.

На этом фоне Эрчин назвал непростой идею превращения Турции в энергетический региональный центр. Он добавил, что усиление сближения республики с Россией может быть негативно воспринято ее союзниками по НАТО.

Эксперт напомнил, что со схожими проблемами Анкара сталкивалась еще во времена строительства «Турецкого потока». Тогда на республику также оказывалось большое давление со стороны западных стран из-за наращивания сотрудничества в энергетической отрасли с Россией. «Подобное сближение вызывает беспокойство с точки зрения экономического будущего Турции в плане экономической независимости», — резюмировал Эрчин.

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции, которое власти страны обсуждают с Россией с октября 2022-го, может быть завершено в этом году. После завершения процесса Анкара, как уточнил руководитель ведомства, планирует вывести торговую энергетическую площадку на международный уровень и завершить процедуру трансформации страны в региональный газовый хаб.