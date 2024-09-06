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13:15, 6 сентября 2024Экономика

Рост экономики Европы замедлился перед новым снижением ставок

ВВП еврозоны вырос в апреле-июне 2024 года квартал к кварталу на 0,2 %

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В апреле-июне ВВП еврозоны вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat), опубликовавшего окончательные данные.

Динамика показателя немного замедлилась в сравнении с 0,3 процента, в которые ее уровень оценивали ранее, а также ростом, зафиксированным в квартальном выражении к октябрю-декабрю 2023 года. При этом год к году экономика выросла на 0,6 процента в сравнении с 0,5 процента в первом квартале.

Соответствующая статистика фиксируется на фоне озвученного в июне решения регулятора о первом с 2019 года снижении ставок. В связи со стабильной ситуации с инфляцией ожидается, что в сентябре смягчение денежно-кредитной политики продолжится.

В материалах отмечается, что сильнее всего в указанный период ВВП вырос в Польше (на 1,5 процента) и Греции (на 1,1 процента), а снизился в Ирландии и Латвии — на 1,0 и 0,9 процента соответственно.

Ранее, давая предварительную оценку, глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны в апреле-июне 2024 года продолжила подъем, однако темпы роста ВВП региона с большой долей вероятности за этот период замедлились.

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      Дмитрий Воронин
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