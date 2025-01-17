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12:36, 17 января 2025Путешествия

На российском самолете нашли вмятины неизвестного происхождения после полета

Aviaincident: На самолете «России» нашли вмятины неизвестного происхождения
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На самолете авиакомпании «Россия» после выполнения рейса нашли повреждения неизвестного происхождения. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

14 января пассажирский Boeing 737-800 прибыл в Красноярск из Сочи. При послеполетном осмотре специалисты нашли две вмятины на горизонтальном стабилизаторе в хвостовой части лайнера.

При этом на воздушном судне не было следов от столкновения с птицами или оборудованием для наземного обслуживания. Уточняется, что самолет временно отстранили от эксплуатации и отправили в ремонт.

На следующий день в аэропорту Москвы объявили тревогу из-за пассажирского лайнера, у которого возникла проблема с крылом во время полета. Несмотря на неисправность, пилоты решили следовать в Шереметьево.

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