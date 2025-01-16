В аэропорту Москвы объявили тревогу

У летевшего в Москву самолета отказала противообледенительная система крыла

У летевшего в Москву самолета российской авиакомпании возникла проблема с крылом во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга Airbus A320 в среду, 15 января. При выполнении полета ВС по маршруту экипаж доложил об отказе противообледенительной системы крыла.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. В авиагавани была объявлена тревога.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево мужчина перед посадкой в самолет избил сотрудника авиакомпании. Инцидент произошел в столичной авиагавани во вторник, 14 января. Нападавший ударил кулаком в лицо представителя перевозчика, после чего тот упал.