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12:47, 16 января 2025Путешествия

В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

В Шереметьево мужчина избил сотрудника авиакомпании перед посадкой на самолет
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал Осторожно, новости

В московском аэропорту Шереметьево мужчина избил сотрудника авиакомпании перед посадкой на самолет. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в столичной авиагавани во вторник, 14 января. Нападавший ударил кулаком в лицо представителя перевозчика, после чего тот упал.

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На этом пассажир не остановился и нанес лежачему еще несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в больнице, где его ждет длительное лечение.

Один из очевидцев произошедшего рассказал, что дебошира задержали правоохранители. По его словам, мужчина объяснил свои действия посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Ранее опоздавший на регистрацию пассажир самолета ударил сотрудника аэропорта в Куала-Лумпуре, Малайзия, и попал на видео. На записи, сделанной очевидцем, видно, как разгневанный мужчина бьет кулаком в лицо работника воздушной гавани. Вскоре после этого их разняла охрана.

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