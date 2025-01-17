На рынке в Москве под видом ремонта телефонов занимались легализацией незаконной миграции

В Москве полиция задержала троих подозреваемых в организации незаконной миграции

На одном из рынков в Москве сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Незаконная легализация мигрантов происходила под видом оказания парикмахерских услуг и ремонта телефонов в павильонах рынка. Злоумышленники сбывали бланки уведомлений о прибытии иностранца, миграционные карты и проставляли поддельные штампы о пересечении российской границы.

Волк уточнила, что в целях конспирации фигуранты брали заказы только по рекомендациям проверенных лиц. Их клиентами чаще всего становились приезжие, которые уклонялись от миграционного контроля, добавила она.

Ранее в Москве полицейские выявили 70 борделей в трех округах города и пресекли канал незаконной миграции.

