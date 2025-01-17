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17:39, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали условие принятия закона о демобилизации

Минобороны Украины: Закон о демобилизации примут, когда появится замена воюющим
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Проект закона о сроках службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военных на фронте. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает агентство УНН.

По его словам, когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте, тогда будет принят соответствующий законопроект о демобилизации. Он добавил, что другого варианта принятия законопроекта нет. Гаврилюк дважды заявил, что его не существует.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что власти Украины не принимают закон о демобилизации военных, так как не заинтересованы в этом. Он добавил, что если бы был принят его закон о демобилизации, то люди бы не убегали от военкомов и не было бы «бусификации».

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