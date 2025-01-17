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14:31, 17 января 2025Силовые структуры

На Урале закололи помощника вора в законе Трофы с репутацией чудотворца

На Урале убили помощника вора в законе Трофы, которого называли новым Распутиным
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства расправы над жившим в населенном пункте Кедровка россиянином Алексеем Суродеевым, имевшим вес в криминальном мире и репутацию чудотворца у местных жителей. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает URA.

По данным издания, Суродеев был криминальным авторитетом и считался помощником Андрея Трофимова, известного в криминальной среде как вор в законе Трофа. Местные жители рассказывали, что Суродеев обладал даром и исцелял от многих болезней. В своей практике он использовал только баню, народные средства и молитвы. За это его называли новым Григорием Распутиным. Вечером 3 января Суродеев вышел на прогулку с собакой, рядом остановился автомобиль. Вышедший оттуда человек нанес авторитету колющий удар ножом.

Раненый Суродеев на протяжении нескольких дней находился в больнице, но, несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти ему жизнь.

9 января на Сахалине был арестован выбранный уголовными авторитетами «смотрящий».

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