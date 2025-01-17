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16:20, 17 января 2025Экономика

Назван лучший российский технологичный банк для старта карьеры

Changellenge назвал Альфа-Банк самым технологичным работодателем
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Альфа-Банк

Changellenge презентовала результаты исследования Best Company Award 2025, в котором приняли участие более 8 тысяч студентов из 40 ведущих вузов России. Лучшие молодые специалисты со всей страны мечтают начать свою карьеру вместе с Альфа-Банком. Также Альфа-Банк первым в стране получил статус «Работодатель нового поколения» — как самый технологичный банк.

Помимо главной награды Альфа-Банк победил в номинации «Прорыв года», а также стал лучшим из банков как работодатель в IT-сфере и по техническим специальностям.

«Мы создаем технологии будущего, развиваем искусственный интеллект в России, открываем кафедры в главных вузах, развиваем комьюнити Alfa Students, проводим хакатоны на всю страну. Мы делаем всё для того, чтобы талантливые и амбициозные молодые люди мечтали у нас работать, и победа в такой престижной премии как Changellenge Best Company Award подтверждает, что наши усилия оправданы», — прокомментировал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Changellenge Best Company Award — это ежегодная премия в сфере развития бренда работодателя, которая проводится в этом году уже в 10 раз. Студенты с высоким потенциалом в онлайн-опросе показывают, как они относятся к работодателям страны. Исследование охватывает такие вузы как МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МФТИ, ФУ при правительстве России, УрФУ, НГУ, КФУ и другие престижные вузы.

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