Названа возможная причина серьезного ДТП с россиянами на Шри-Ланке

АТОР: Аварию на Шри-Ланке мог спровоцировать уснувший водитель автобуса

Предварительную причину серьезного ДТП с участием российских туристов на Шри-Ланке назвали 360.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным собеседника, аварию мог спровоцировать водитель микроавтобуса, уснув за рулем.

На данный момент эта версия проверяется.

В АТОР также сообщили, что пострадавшие туристы находятся в медучреждениях — все они были застрахованы. Погибших в результате столкновения микроавтобуса с цементовозом нет.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Шри-Ланке пострадали как минимум 19 туристов. У большинства госпитализированных — закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и порезы, у четверых — переломы.