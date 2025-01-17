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13:11, 17 января 2025Путешествия

Названа возможная причина серьезного ДТП с россиянами на Шри-Ланке

АТОР: Аварию на Шри-Ланке мог спровоцировать уснувший водитель автобуса
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Предварительную причину серьезного ДТП с участием российских туристов на Шри-Ланке назвали 360.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным собеседника, аварию мог спровоцировать водитель микроавтобуса, уснув за рулем.

На данный момент эта версия проверяется.

В АТОР также сообщили, что пострадавшие туристы находятся в медучреждениях — все они были застрахованы. Погибших в результате столкновения микроавтобуса с цементовозом нет.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Шри-Ланке пострадали как минимум 19 туристов. У большинства госпитализированных — закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и порезы, у четверых — переломы.

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