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09:31, 17 января 2025Путешествия

Появились подробности о попавших в серьезное ДТП на Шри-Ланке россиянах

Shot: 19 россиян пострадали в результате ДТП на Шри-Ланке
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Как минимум 19 российских туристов пострадали в результате серьезного ДТП на Шри-Ланке. Подробности о случившемся появились в Telegram-канале Shot.

Авария произошла в пятницу, 17 января, примерно в шесть утра по местному времени у курорта Тангалле в районе Хамбонтота. Путешественники ехали на экскурсию в горы.

У большинства госпитализированных — закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и порезы, у четверых — переломы.

Ранее стало известно, что автобус с российскими туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Путешественники были доставлены в больницу с различными травмами, водителя спасти не удалось.

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