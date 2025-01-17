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09:35, 17 января 2025Экономика

Названы регионы России с 30-градусными морозами

Синоптик Позднякова: Почти на половине РФ температура была ниже -30 градусов
Мария Черкасова

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Почти на половине территории России в прошедшие сутки минимальная температура опускалась ниже отметки в минус 30 градусов. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Холода захватили Красноярский край, Якутию, Чукотку, Камчатку, Магаданскую область, Хабаровский край, Бурятию и Забайкалье. Также морозы распространились на Алтае и в Тыве.

По словам синоптика, самой холодной остается Якутия — в Верхоянске в течение последних четырех суток минимальная температура воздуха была ниже минус 50 градусов. В ближайшие выходные, 18 и 19 января, морозы в регионе ослабнут.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в крещенскую ночь, 19 января, ожидается от нуля до минус двух градусов, при этом ощущаться температура будет как минус 8-9 градусов из-за порывов ветра.

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