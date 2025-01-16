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18:59, 16 января 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Синоптик Леус: В крещенскую ночь в столице ожидается от 0 до минус 2 градусов
Мария Черкасова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В крещенскую ночь, 19 января, в столице ожидается от нуля до минус двух градусов, при этом ощущаться температура будет как минус 8-9 градусов. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С такими показателями ночь 19 января может попасть в пятерку самых теплых. В крещенскую ночь также ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, высокая влажность и плотный северо-западный ветер. Из-за этого будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Днем показания термометров отправятся в зону оттепелей.

Синоптик также отметил, что на Крещение лед в водоемах окажется тонким и непрочным, либо будет вовсе отсутствовать.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что температура выше нормы вслед за январем ожидается в столице и в феврале.

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