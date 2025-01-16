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15:46, 16 января 2025Экономика

Погодные аномалии в Москве продолжатся и в феврале

Синоптик Позднякова: Температура в Москве превысит норму и в феврале
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Февраль в Москве может продолжить тенденцию погодных аномалий. Своим прогнозом на следующий месяц с телеканалом «Москва 24» поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно сезонным метеорологическим моделям, температура в феврале вновь превысит климатическую норму. Этот прогноз не официальный, а предположительный, подчеркивает синоптик. На какой отметке будут держаться столбики термометров, пока не уточняется. «Насколько будет велика аномалия, сказать сложно», — призналась Позднякова.

Январь 2025 года, как отмечает метеоролог, оказался на редкость теплым. Среднесуточная температура воздуха в этом месяце составила минус 0,9 градуса, что на 4,8 градуса выше январской нормы. Для сравнения Позднякова привела статистику прошлых лет: в 2007-м среднемесячная температура равнялась минус 1,7 градуса, а в 2020-м — плюс 0,1 градуса.

Аномальное тепло, вероятно, откликнется москвичам холодами весной. Помимо этого, предстоящая весна может удивить столичных жителей обильными осадками.

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