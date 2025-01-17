Небензя заявил об атаке ВСУ на «Турецкий поток» по наводке США и Британии

Небензя: ВСУ атаковали «Турецкий поток» по наводке США и Британии

У России есть все основания полагать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», по наводке США и Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — подчеркнул дипломат.

Он также обвинил Британию и Соединенные Штаты в препятствовании проведения объективного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

13 января в Минобороны заявили, что Украина предприняла попытку атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», при помощи девяти беспилотников самолетного типа. Падение осколков одного из дронов привело к повреждениям здания и оборудования газоизмерительной станции на территории компрессорной станции, однако это не парализовало ее работу.

