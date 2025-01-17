Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 17 января 2025Мир

Небензя заявил об атаке ВСУ на «Турецкий поток» по наводке США и Британии

Небензя: ВСУ атаковали «Турецкий поток» по наводке США и Британии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

У России есть все основания полагать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», по наводке США и Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — подчеркнул дипломат.

Он также обвинил Британию и Соединенные Штаты в препятствовании проведения объективного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

13 января в Минобороны заявили, что Украина предприняла попытку атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», при помощи девяти беспилотников самолетного типа. Падение осколков одного из дронов привело к повреждениям здания и оборудования газоизмерительной станции на территории компрессорной станции, однако это не парализовало ее работу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер великий режиссер Дэвид Линч. Он изменил мировое кино навсегда

      Нидерланды выделят 20 миллионов евро на укрепление энергетики Украины

      Футболист «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в матче АПЛ за 12 минут

      Байден попытался раскритиковать Путина и не смог

      Небензя заявил об атаке ВСУ на «Турецкий поток» по наводке США и Британии

      Платье Рене Зеллвегер разорвалось под ее ягодицами на публике

      В России указали на признание Трампом других проблем помимо кризиса на Украине

      Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине

      Трамп выдвинул кандидата в министры ВВС США

      Раскрыто условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше