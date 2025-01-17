Россия запретит ввоз и транзит мяса из Европы

Россельхознадзор запретит ввоз продукции животноводства из ЕС с 20 января

С 20 января Россия запрещает ввоз в РФ и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за угрозы распространения ящура в целях профилактики. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По оценкам российского ведомства, меры, предпринимаемые Еврокомиссией в части введенных ограничений на перемещение животноводческой продукции, недостаточны. Запрет коснется всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.

Германия уведомила Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о первой за 37 лет вспышке ящура в стране 9 января. Заболевание нашли на ферме, где содержали водяных буйволов.

В результате вокруг эпицентра были введены карантинные меры в зоне 10 километров. Временные ограничения в отношении немецкой продукции ввели уже несколько стран, а внутри Евросоюза контроль на границах ужесточили Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Польша.

Российское ведомство предполагает, что заболевание появилось на территории Германии из Украины через Польшу. Эксперты уверены, что ящур будет иметь широкое распространение.

До этого с 15 января Россельхознадзор запретил ввозить в страну племенных свиней из Европы. Причиной также была названа вспышка ящура в Германии в начале года. Тогда же ведомство сообщило о готовности к более широким ограничениям.