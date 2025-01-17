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17:42, 17 января 2025Из жизни

Носорог в зоопарке насадил зебру на рог

В британском зоопарке играющий носорог убил зебру, насадив ее на рог
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: David Clode / Unsplash

В Колчестерском зоопарке в Великобритании носорог погубил зебру, которая жила в том же загоне. Об этом сообщает издание The Guardian.

По утверждению представителей зоопарка, инцидент произошел, когда самка южного белого носорога по кличке Астрид играла со своим детенышем Тайо. На ее пути оказалась зебра по кличке Зигги. Она попыталась отогнать ее и случайно насадила на рог.

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Рог пронзил брюшную полость зебры. Спустя несколько минут Зигги не стало. Представитель зоопарка подчеркнул, что подобные случаи крайне редки.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Ассам носорог выбежал из национального парка на дорогу и врезался в грузовик. Затем он отскочил и упал, поднялся и снова поскользнулся. В конце концов животное скрылось в лесу.

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