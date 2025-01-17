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20:23, 17 января 2025Из жизни

Обезьяны вломились в дом и украли хозяйское золото

На Шри-Ланке обезьяны вломились в дом и украли золотые украшения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

На Шри-Ланке стая обезьян вломилась в дом жителей города Талалла и похитила украшения. Об этом пишет местное издание Newswire.

Приматы проникли в дом через окно второго этажа, пока хозяева работали в саду. Обезьяны обшарили шкатулки и украли золотую цепочку, кулон, три золотых кольца и другие драгоценности. Живущая в доме семья не заметила случившегося и обнаружила пропажу только через некоторое время.

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Во время осмотра окрестностей выяснилось, что приматы разбросали украшения по району. Похищенное, в частности, нашли на крыше соседнего дома и в канаве неподалеку.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Таиланде 200 терроризировавших город Лопбури обезьян сбежали из-под «ареста» и отправились в полицию. После визита в полицейский участок макаки отправились бродить по городу: они забирались в дома и прыгали по крышам.

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