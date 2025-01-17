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13:16, 17 января 2025Мир

Орбан призвал защитить «Турецкий поток»

Kossuth: Орбан призвал всеми средствами защитить «Турецкий поток» от угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Газопровод «Турецкий поток» необходимо всеми возможными средствами защитить от угроз, посколько прекращение его работы угрожает национальным интересам Венгрии. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятстовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию, "Турецкий поток" надо защитить, он должен работать. Иначе мы не сможем реализовать наши экономические планы», — призвал глава правительства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу.

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