Подполье сообщило об ударе по наемникам из Румынии

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по наемникам из Румынии в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по наемникам из Румынии, которые находились в городе Килия Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

По его данным, удар был нанесен в направлении паромной переправы. Под атакой оказались военная техника и румынские бойцы, уточнил он.

Подпольщик добавил, что со стороны Румынии были направлены спасательные катера и два вертолета. ВС РФ применяли ракеты «Герань» для атаки по противнику, отметил Лебедев. «По предварительным данным, у наемников большие потери», — заявил он.

Ранее стало известно, что войска России уничтожили ряд позиций подразделений Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Как заявили в украинский войсках, военные принимали меры для предотвращения ухудшения тактического положения.