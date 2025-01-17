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12:01, 17 января 2025Бывший СССР

В ВСУ сообщили об уничтожении украинских позиций под Покровском

ОСГВ «Хортица»: Российские военные уничтожили позиции ВСУ под Покровском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные уничтожили ряд позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» ВСУ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и ударов со стороны российских войск. Как сообщили в ВСУ, в настоящее время военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», — говорится в сообщении. ОСГВ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ возле Константинополя, западнее Курахово в ДНР. Отмечается, что по нему украинским войскам подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций.

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