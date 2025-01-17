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11:07, 17 января 2025Путешествия

Половина россиян откажется от путешествия из-за местной кухни

42 процента россиян готовы отказаться от путешествия из-за местной кухни
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Почти половина россиян готова отказаться от путешествия из-за особенностей местной кухни. Предпочтения туристов в еде раскрыл сервис «Купибилет», данные опроса есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, 13 процентов россиян всегда выбирают направления для поездок по местной кухне. Для 42 процентов это не главное, однако есть места, куда туристы не поедут из-за специфики блюд, потому что совсем не понимают их. Для остальных особенности кулинарии в городах и странах не важны.

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Большинство опрошенных (29 процентов) сообщили, что выбор еды в поездках зависит в первую очередь от бюджета и настроения. Еще 22 процента предпочитают знакомые блюда, чтобы избежать риска, и только 19 процентов россиян смело пробуют местную кухню.

При этом 13 процентов путешественников едят преимущественно в кафе для туристов, а по 6 процентов, соответственно, выбирают фастфуд, готовят сами, покупая еду из супермаркетов, и просто ходят в известные рестораны с хорошими отзывами.

Ранее другой опрос показал, что 77 процентов россиян вынуждены работать во время отпуска. При этом лишь малая часть из них трудится по своему желанию, а не из-за необходимости решать срочные задачи.

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